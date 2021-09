Nouveau maillot très original pour l'Inter Milan !

Et voici le maillot third de l'Inter

La Ligue des Champions reprend ses droits cette semaine et qui dit Coupe d'Europe dit souvent nouveaux maillots. Les équipementiers prévoient en effet régulièrement des tenues de gala pour les soirées européennes, et c'est le cas de Nike.

Après un maillot domicile encensé et un maillot plus original, l'équipementier américain a livré une nouvelle tunique pour l'Inter Milan. Et celle-là aussi risque de faire jaser.

Comme vous pouvez le voir, le maillot joue la carte de l'originalité. Le noir, avec son col polo, le nouveau logo de l'Inter, le drapeau de l'Italie et la virgule, est contrasté avec un ensemble de bandes colorées. Une tunique pour le moins détonante !

