Nike dévoile le maillot domicile de l'Inter Milan pour la saison 2021-2022

Alors que les équipementiers ont profité de la fin de saison en club et des enjeux sportifs colossaux pour dévoiler les nouvelles tuniques des plus grandes écuries européennes, Nike ne s'est pas précipité concernant l'Inter Milan et présente donc le nouveau maillot domicile de Romelu Lukaku et de ses coéquipiers juste après la victoire italienne à l'Euro 2020.

Après sa superbe saison ponctuée d'un titre de champion d'Italie qui lui échappait depuis la saison 2009-2010, l'Inter Milan souhaite définitivement entrer dans une nouvelle ère et retrouver sa place parmi l'élite européenne. Pour cela, il n'y a pas que les performances sportives qui importent. Depuis quelques mois, les propriétaires chinois du groupe Suning souhaitent faire du club une véritable marque à l'internationale. Aujourd'hui, cette volonté se ressent fortement à travers la nouvelle tunique dévoilée par Nike où de nombreuses coutumes intéristes ont été mises de côté.

Un maillot révolutionnaire

Le club triple vainqueur de la C1 est lié à l'équipementier américain depuis la saison 1998-1999, où Ronaldo faisait les beaux jours de la grande Serie A. C'est aussi lors de cette saison-là que la marque à la virgule avait entamé sa collaboration avec le FC Barcelone. Comme le Barça, l'Inter Milan a longtemps bénéficié de maillots qui s'inscrivaient dans l'ADN du club mais à la rentrée, Lautaro Martinez et ses partenaires arboreront une tunique des plus originales qui risque de faire jaser en Italie.

Dans la plus pure tradition du club aujourd'hui entraîné par Simone Inzaghi, c'est évidemment une tunique bleue et noire qui sera portée à San Siro mais seules les couleurs ont été conservées par rapport aux dernières années. Si les traditionnelles bandes verticales avaient déjà été modifiées lors des dernières saisons, elles subissent aujourd'hui leur plus grand changement puisqu'elles sont disposées dans un style rappelant les écailles de serpent ou de dragon.

Bien qu'elle soit aussi parsemée de noir, cette tenue se distingue en grande partie grâce à ses nuances de bleu alors que l'équilibre était presque parfait depuis de nombreuses décennies. Ce design n'a évidemment pas été adopté au hasard et même si c'est la première fois qu'il apparaît sur une tunique intériste, il a une grande importance historique puisque l'un des surnoms du club est « Il Biscione », qui se traduit par la Vouivre en français. Il s'agit d'une créature fantastique mythologique prenant la forme d'un dragon bipède ou d'un serpent ailé, selon les traditions régionales.

En plus d'un changement de style sans précédent apportant un côté très moderne, le club aux 15 titres de Serie A a changé son logo historique il y a de cela quelques mois et ce maillot va donc mettre en avant les lettres « IM ». Le club lombard ne s'arrête pas en si bon chemin dans sa révolution et n'arborera plus son sponsor maillot historique « Pirelli » pour la première fois depuis 1995. La marque spécialisée dans la production de pneumatiques n'a pas encore été remplacée mais le prochain sponsor maillot devrait être recouvert par le flocage doré que l'on retrouve sur les logos du club et de l'équipementier. Une pointe de noir vient aussi contraster la forte domination du bleu en se présentant sur le col en V, le bout des manches, les chaussettes et le short.