L'Inter Milan dévoile un nouveau maillot original

Quelques jours après avoir dévoilé son nouveau logo, l'Inter Milan lance la collection IM avec un maillot complètement original qui arbore justement la nouvelle identité visuelle du club.

La suite après cette publicité

👕 | MAGLIA



La prima maglia con il nuovo logo dà forma alla nostra storia.

Lasciati ispirare dalla nostra città.



Sei pronto? #IMInter ⚫️🔵 pic.twitter.com/W2OuAdS74D — Inter (@Inter) April 7, 2021

Ce maillot coloré, qui présente des touches jaunes et blanches pour accompagner le traditionnel bleu et noir des Nerazzurri, est inspiré des créations de l'artiste futuriste Giorgio Muggiani, l'un des fondateurs du club. On peut y voir un imprimé constitué de différents motifs, dont les fameuses bandes verticales bleu et noir ou l'effet quadrillé en référence au maillot extérieur des coéquipiers de Romelu Lukaku sur les manches, mais aussi des formes géométriques comme des ronds ou des rectangles.

Le nouveau logo du club est donc présent en jaune sur la poitrine tandis que celui du sponsor Pirelli y figure aussi mais de manière horizontale. Déjà disponible en vente, notamment dans les boutiques Nike, ce maillot sera présent sur FIFA Ultimate Team à partir du 10 avril. La collection I M est complété par un bas de survêtement, un coupe-vent et un t-shirt à manches courtes reprenant les mêmes motifs que le maillot de football.