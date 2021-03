L'Inter Milan dévoile son nouveau logo !

La rumeur courait depuis plusieurs mois et c'est enfin officiel, l'Inter Milan change officiellement de logo après avoir annoncé la fin de son partenariat avec son sponsor maillot Pirelli il y a quelques semaines.

Dans le but de se développer à l'échelle mondiale sous l'impulsion des propriétaires chinois du groupe Suning, l'Inter Milan n'hésite pas à faire des changements, quitte à abandonner certains points emblématiques du club comme son blason. Ce nouveau logo incarne tout de même les valeurs de l’Inter en se concentrant sur le « I » d’Internazionale et le « M » de Milano. La forme reste circulaire et dans la lignée du premier logo de 1908. Au centre, le « I » est enveloppé par le « M ». Le bleu du nouveau blason est bien plus lumineux que le bleu qui était jusque là présent. Globalement, ce nouveau design est beaucoup plus audacieux que ce que l'on avait pris l'habitude de voir.

Confectionné par le studio de design graphique Bureau Borsche, ce nouveau logo se veut plus minimaliste pour conquérir de nouveaux supporters. Ainsi, le « I » et le « M » sont mis en avant à travers un jeu de mot anglais se traduisant par « Je suis » en français. Ces deux lettres mises en avant ravivent les rumeurs d'une refonte totale du club avec un changement d'identité et un nouveau nom plus simple: « Inter Milano ». La campagne pour ce nouveau blason met en tout cas en avant les ambitions et les valeurs du club qui ne semblent pas changer.

Ce nouveau logo fera son apparition sur les maillots à partir de la saison prochaine, ce qui donnerait un tout nouveau visage aux tuniques des Interistes avec un nouveau sponsor à la place de Pirelli et un potentiel changement d'équipementier selon les dernières rumeurs...