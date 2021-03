L'Inter Milan ne sera plus sponsorisé par Pirelli !

Après de nombreuses rumeurs de changements de sponsors et même de logo pour l'Inter Milan, c'est maintenant certain, Pirelli ne sera plus le sponsor officiel de l'Inter Milan.

Après plus de 25 ans de collaboration, c'est la fin d'un véritable tandem. Pirelli et l'Inter constituaient l'une des associations sponsor-club les plus emblématiques du football moderne. La marque spécialisée dans la production de pneumatiques faisait partie intégrante du design des maillots des Nerazzurri depuis 1995. Le sponsor aura marqué de son emprunte quelques maillots légendaires portés par Ronaldo, Adriano ou encore Samuel Eto'o. La marque italienne était également l'un des derniers sponsors maillots à avoir marqué toute une génération de fans de football comme « T-MOBILE » pour le Bayern Munich ou encore « Carlsberg » pour Liverpool. Cette révolution qui prendra forme à partir de la fin de saison 2020-2021 a été annoncée par le directeur général de Pirelli, Marco Tronchetti Provera. « Nous allons maintenir un lien avec l'Inter mais nous ne serons plus le sponsor maillot », a-t-il expliqué dans l'émission « La Politica Nel Pallone ».

Le dernier contrat entre les deux partenaires de longue date a été signé en février 2016 et liait les deux parties jusqu'à l'été 2021. Cette fin de collaboration annonce de grands changements pour les Lombards qui pourraient être à la recherche d'un nouveau partenariat à la hauteur des plus grands clubs d'Europe mais avec la pandémie mondiale qui touche le secteur économique, rien n'est sûr pour l'Inter Milan qui pourrait même changer de logo dans les mois à venir...