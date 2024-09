AS Monaco - FC Barcelone : les compositions officielles

Grande soirée européenne au programme à Monaco ! Les Monégasques accueillent le FC Barcelone dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Champions. Invaincus et solides depuis le début de la saison, les joueurs de la Principauté vont passer au révélateur ce soir face à un grand d’Europe. En face, le Barça roule littéralement sur le championnat d’Espagne, les Catalans sont favoris de ce match et très attendus pour leur entrée en lice dans la compétition. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Pour ce grand rendez-vous, Adi Hütter opte pour un 4-2-3-1. Köhn prend place dans le but, Singo latéral droit et Vanderon placé à gauche, une charnière classique Kehrer-Salisu. Dans l’entrejeu, Zakaria est accompagné par Camara. Sur le front de l’attaque, Minamino évoluera en soutien d’Embolo, Akliouche et Ben Seghir sur les ailes. Côté Barça, Hansi Flick fait quelques choix défensifs. Ter Stegen titulaire et capitaine, Koundé à droite de la défense, Cubarsi et Inigo Martinez dans l’axe, Baldé côté gauche. La surprise est au milieu avec Eric Garcia qui est associé à Casado. Enfin pour animer l’attaque, le trio Yamal-Raphinha-Pedri sera en soutien de Lewandowski.

Les compositions

AS Monaco : Köhn - Singo, Kehrer, Salisu, Vanderson - Zakaria ©, Camara - Akliouche, Minamino, Ben Seghir - Embolo

FC Barcelone : Ter Stegen © - Koundé, Cubarsi, I.Martinez, Balde - E.Garcia, Casado - Yamal, Raphinha, Pedri - Lewandowski

