N2 : Bordeaux arrache la victoire à Granville avec un Andy Carroll buteur

Le championnat de National 2 était de retour ce week-end avec les Girondins de Bordeaux qui se déplaçaient sur la pelouse de Granville. Après sa défaite lors de la dernière journée face à Colomban Locminé, la formation de Bruno Irles n’avait plus le droit à l’erreur pour espérer rêver un peu de la montée jusqu’en fin de saison.

La suite après cette publicité

Après quasiment 90 minutes assez calmes, le match s’est complètement emballé dans les dernières minutes. Andy Carroll, encore lui, avait ouvert le score à la 89e et pensait donner la victoire à son équipe. Mais Granville obtenait un penalty dans la foulée et égalisait (90e). On pensait les Girondins malheureux avec de nouvelles pertes de points. Mais à la 90e+5, c’est le défenseur Nassim Ranem qui donnait la victoire à Bordeaux. Avec ce succès, Bordeaux remonte à la 3e place et toujours un match en moins. En attendant les autres rencontres du week-end.