Liga : le Celta renverse Alaves

Première journée de Liga cette semaine avec cette rencontre entre le Celta de Vigo et Alaves. Un premier match pour bien démarrer la saison et se rassurer avant une longue année qui sera disputée en bas de tableau. Et dans ce match, c’est Alaves, à l’extérieur, qui commençait bien grâce au but de Kike Garcia en première période.

La suite après cette publicité

Mais au retour des vestiaires, les coéquipiers de l’inépuisable Iago Aspas se réveillaient et proposaient un meilleur football. Suffisant pour renverser la rencontre. Le jeune suédois Swedberg égalisait dans un premier temps avant d’offrir le but de la victoire au capitaine Aspas en fin de rencontre. Le Celta débute bien sa saison de Liga 2024/2025.