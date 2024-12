Neymar annonce son retour en sélection

Neymar bientôt de retour avec la Seleção ? Dans un entretien accordé à RMC, l’attaquant d’Al-Hilal en Arabie saoudite a exprimé son souhait de retrouver rapidement les couleurs de la sélection brésilienne. «Oui, je serai bientôt de retour, je me prépare pour ça et je suis excité. Normalement, je devais être présent au dernier rassemblement, mais après discussion avec le sélectionneur, il a décidé de ne pas m’appeler, mais la prochaine fois je serai sans doute là, c’est une fierté de représenter son pays, on veut progresser, l’équipe a un gros potentiel, il faut l’exploiter pour que nous devenions une grande équipe», a ainsi expliqué le joueur.

L’ancienne star du Paris Saint-Germain a également indiqué qu’il voulait refouler les terrains d’une Coupe du Monde : «Évidemment que la Coupe du monde est le but pour tous les joueurs. Je l’ai déjà jouée trois fois, je veux évidemment faire la quatrième. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme après m’être remis en forme ici, dans mon club». Le message est clair.