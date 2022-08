Strasbourg - Monaco : les compositions sont tombées

La Ligue 1 se poursuit ce soir dans [le cadre de la 1re journée] avec un choc entre Strasbourg et Monaco. A domicile, les Alsaciens optent pour un 3-5-2 avec Matz Sels dans les buts derrière Lucas Perrin, Gerzino Nyamsi et Alexander Djiku alors que Ronaël Pierre-Gabriel et Dimitri Liénard occupent les rôles de pistons. On retrouve aussi Adrien Thomasson, Sanjin Prcić et Jean-Ricner Bellegarde dans l'entrejeu derrière le duo composé d'Habib Diallo et de Ludovic Ajorque.

De son côté, l'AS Monaco s'articule en 4-2-3-1 avec Alexander Nübel comme dernier rempart. Devant lui, Ruben Aguilar, Axel Disasi, Guillermo Maripan et Ismail Jakobs prennent place tandis que Krépin Diatta, Youssouf Fofana, Jean Lucas, Sofiane Diop et Gelson Martins évoluent un cran plus haut derrière Breel Embolo l'attaquant.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

RC Strasbourg Alsace : Sels - Perrin, Nyamsi, Djiku - Pierre-Gabriel, Thomasson, Prcic, Bellegarde, Liénard - Diallo, Ajorque

AS Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Maripan, Jakobs - Lucas, Fofana- Diatta, Diop, Gelson Martins - Embolo