Supercoupe d’Allemagne : Leverkusen miraculé face à Stuttgart, Martin Terrier exclu

Vainqueur de la Bundesliga et de la Coupe d’Allemagne, le Bayer Leverkusen affrontait le VfB Stuttgart, son dauphin du championnat, pour la Supercoupe d’Allemagne, ce samedi soir. À la Bay Arena (Leverkusen), Xabi Alonso a aligné d’entrée ses recrues Aleix Garcia et les ex-Rennais Jeanuël Belocian et Martin Terrier. Pas de Florian Wirtz, absent du groupe. En face, Enzo Millot démarrait en tant que milieu offensif pour Stuttgart, derrière Ermedin Demirović, arrivé cet été pour remplacer Serhou Guirassy. Deniz Undav, recruté définitivement cet été en provenance de Brighton, commençait cette finale sur le banc.

La suite après cette publicité

Les hommes de Sebastian Hoeneß ont été cueillis à froid d’entrée lorsque Victor Boniface a ouvert le score pour le Bayer 04 (11ᵉ). Mais pas de quoi se relâcher pour Stuttgart et surtout Millot. Le médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Paris avec la France a égalisé (15ᵉ) pour l’égalisation. Un autre Français s’est illustré, du côté de Leverkusen, cette fois : c’est Martin Terrier, qui a écopé d’un carton rouge suite à un tacle dangereux sur Demirović (37ᵉ). Au retour des vestiaires, Deniz Undav a trouvé le chemin des filets (63ᵉ), une minute seulement après son entrée en jeu. Et alors que Stuttgart pensait remporter la seconde Supercoupe de son histoire, Patrik Schick a égalisé en fin de rencontre (88ᵉ). Un scénario qui rappelle beaucoup les fins de rencontres de l’exercice 2023-2024 pour Leverkusen. Les deux équipes se sont donc départagées lors de la séance de tirs aux buts. Une séance remportée par le Bayer (4 tirs à 3). Xabi Alonso et ses hommes s’adjugent un troisième trophée durant cette année 2024 et font le plein de confiance, à une semaine de la reprise de la Bundesliga.