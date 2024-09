Présidence LFP : Cyril Linette a un plan pour vaincre Vincent Labrune

Cyril Linette veut se mettre les acteurs de la Ligue 1 et la Ligue 2 dans la poche pour accéder à la tête de la LFP. Selon RMC Sport, l’ancien directeur général de l’Équipe aurait déjà rencontré la quasi-totalité des représentants des clubs de L1 et de L2. Une stratégie osée pour tenter de changer la dynamique de cette élection particulière. Elle s’effectue en deux phases et Linette espère marquer sa domination dès le premier vote pour tenter faire bouger les choses lors du second scrutin, celui qui compte le plus.

Cependant l’espoir est mince pour le journaliste sportif dans cette seconde phase de l’élection. Ce vote est réalisé par les membres du Comité d’Administration de la Ligue, qui est largement acquis à la cause de Vincent Labrune, et qui pourrait favoriser sa réélection. Les dés sont désormais lancés pour Linette, qui espère créer la surprise en s’imposant face au président sortant.