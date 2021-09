Pierre Ménès lance sa nouvelle plateforme

Après avoir quitté le groupe Canal cet été, Pierre Ménès s'associe avec le groupe de presse Reworld Media pour lancer sa nouvelle plateforme digitale « Pierrot Football Club », disponible à partir du 12 octobre prochain, un nom pas très loin de l'émission télévisée « Canal Football Club » dans laquelle il officiait aux côtés d'Hervé Mathoux durant plus d'une décennie. Le consultant de 58 ans n'a pas caché sa joie de créer ce nouveau projet : « C’est un plaisir de collaborer avec les équipes de Reworld Media, nous lançons ensemble un projet ambitieux, interactif et riche en contenus. Le tout sans langue de bois et sur ce ton décontracté qui est ma signature. D’ici quelques jours, les aficionados de foot pourront découvrir le PFC et y prendre goût ! »

Quant à Guillaume Sampic, directeur général de Media365 (appartenant à Reworld), se félicite d'avoir pu enrôler le journaliste dans le communiqué publié par le groupe : « Avec sa notoriété, son expérience et son importante communauté, Pierre était le candidat idéal pour prendre les rênes de ce nouveau média. C’est un pas de plus pour Reworld Media dans le foot et plus globalement dans le sport, qui est incontestablement une thématique majeure au sein du groupe. »