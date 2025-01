Le Real Madrid a offert ses cadeaux de Noël

Lors de la traditionnelle séance d’entraînement ouverte aux supporters pour l’Épiphanie, les joueurs du Real Madrid ont offert une matinée mémorable aux fans, particulièrement aux enfants. Eduardo Camavinga s’est illustré par un geste aussi touchant que spontané, en offrant ses chaussures à un jeune supporter. « Ça m’est égal d’être malade demain. Quand j’étais petit, j’étais comme lui, c’est ça qui est important », a confié le milieu français. Une ambiance festive qui a permis aux joueurs de se rapprocher de leur public et de célébrer l’année écoulée.

Les Madrilènes ont également profité de cette occasion pour partager leurs réflexions sur 2024 et leurs ambitions pour 2025. Luka Modric, s’est dit « très fier d’être capitaine » et a ajouté : « Nous avons gagné beaucoup de titres, et nous devons continuer pour que 2025 soit similaire. » Jude Bellingham a de osn côté qualifié la journée de « très spéciale » et exprimé son désir de continuer à enrichir le palmarès du club. D’autres joueurs comme Lucas Vázquez, Brahim Díaz ou Aurélien Tchouaméni ont salué la cohésion et l’esprit familial de l’équipe, tandis que Fran García a formulé le souhait que 2025 soit « à l’image de 2024, une année de rêve ». Le message est clair.