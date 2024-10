CdF : Bordeaux corrige le FC Cœur Médoc et poursuit son aventure

Ce samedi, la Coupe de France se poursuivait avec le 6e tour et notamment les Girondins de Bordeaux qui affrontaient l’équipe du FC Cœur Médoc Atlantique (R2). L’occasion pour les hommes de Bruno Irles de poursuivre leur aventure dans la compétition et confirmer les deux victoires de suite en championnat de N2. Et cela s’est bien confirmé puisque Bordeaux a rapidement pris le large.

La suite après cette publicité

Après 45 minutes, le club au scapulaire menait déjà 3-0 grâce à un doublé de Yanis Merdji et un but contre son camp. Au retour des vestiaires, Bordeaux gérait son avance et finissait par inscrire un dernier but par l’intermédiaire de Nassim Ranem (4-1, score final). Bordeaux continue son aventure en Coupe de France et se qualifie donc au prochain tour.