La guerre continue entre le PSG et Kylian Mbappé

Affûté et le sourire aux lèvres, voici la première image que les supporters du Real Madrid ont eue de Kylian Mbappé. Heureux de jouer pour le club de ses rêves, le Français, qui a déjà disputé deux rencontres avec les Merengues, s’est lancé dans une nouvelle aventure après sept années passées au Paris Saint-Germain. Un club au sein duquel il a connu des hauts et des bas, lui dont les relations avec la direction se sont peu à peu détériorées. Il y a un an, le Bondynois a été envoyé au sein du loft parisien après avoir annoncé qu’il ne lèverait pas l’option lui permettant de prolonger son bail jusqu’en 2025. Vexé, Nasser Al-Khelaïfi avait durci le ton avec le capitaine des Bleus.

Mais les choses avaient fini par se tasser après l’intervention du duo Luis Enrique-Luis Campos. Mbappé a donc vécu sa dernière saison sous le maillot du PSG avant de faire ses adieux via une vidéo publiée sur son compte Instagram. L’ancien joueur de Monaco avait profité de l’occasion pour remercier tout le monde, ou presque. En effet, il n’avait eu aucun mot pour NAK. Ce qui a prouvé une nouvelle fois que leur relation n’était plus du tout la même. Parti du côté de Madrid après un Euro 2024 très compliqué, Mbappé n’en a pas terminé avec le PSG. Ce n’est pas un secret, il réclame à son ancien employeur une certaine somme d’argent. En juin, L’Equipe évoquait un montant de 100 millions d’euros, qui correspond aux salaires impayés de mai et juin ainsi que plusieurs primes non versées.

Mbappé ne lâche pas l’affaire

Le quotidien sportif avait d’ailleurs précisé que le clan Mbappé avait décidé de mettre en demeure le club francilien. Quelques mois plus tard, la situation est plus ou moins toujours la même. Le Monde explique que le joueur de 25 ans a saisi le 8 août dernier la commission juridique de la LFP. Le footballeur, via ses avocats, a aussi prévenu la Fédération Française de Football afin qu’elle informe l’UEFA, dans le but de récupérer son dû. On ne parle pas de 100 millions d’euros, mais de 55 millions d’euros selon le média français. Cela correspond à 1/3 de sa prime à la signature, soit 36 millions d’euros bruts, ainsi que son salaire et une prime éthique pour ses trois derniers mois chez les pensionnaires du Parc des Princes.

Mais le PSG, qui pourrait être sanctionné si on donne raison au Français, reste ferme et solide sur ses appuis. Le club assure qu’il n’a pas versé cet argent car Kylian Mbappé s’était engagé à ne pas réclamer les diverses primes si jamais il quittait Paris libre en 2024. Ce qui est le cas. Le Monde explique que les Parisiens sont visiblement assez sereins concernant ce dossier. Si jamais la situation perdure, le joueur du Real Madrid pourrait faire appel aux prud’hommes pour régler ce litige qui l’oppose au PSG. Le bras de fer continue donc entre les champions de France et Kylian Mbappé.