Genoa : le gros craquage de Mario Balotelli

Douze. C’est le nombre de clubs pour lesquels Mario Balotelli a joué durant sa carrière. Celle-ci a commencé à l’AC Lumezzane en 2001. Ensuite, l’attaquant a rejoint l’Inter Milan où il a gravi tous les échelons jusqu’à l’équipe professionnelle. Grand espoir du football italien, Super Mario a ensuite évolué à Manchester City, avant de rejoindre l’AC Milan puis Liverpool. Ensuite, il a fait un crochet par la France, à Nice tout d’abord, puis à l’Olympique de Marseille. Par la suite, il est rentré au pays où il a pris une licence à Brescia avant de filer du côté de Monza. En 2021, il s’est finalement envolé pour l’Adana Demirspor en Turquie, où il a joué deux saisons. Mais entre ses deux années en Süper Lig, il a fait un crochet par le FC Sion en Suisse (2022-23). Cette saison, le footballeur âgé de 34 ans est revenu en Italie où il porte les couleurs du Genoa.

Il n’a plus joué depuis plus de 3 mois

«Mario Balotelli est un nouveau joueur de Gênes. L’attaquant italien, né à Palerme le 12/09/1990, a signé un contrat avec son nouveau club. Au cours de sa carrière, Balotelli a remporté neuf titres professionnels avec ses clubs. En équipe nationale senior, il a été meilleur buteur et vice-champion du Championnat d’Europe 2012, récoltant un total de 36 apparitions et 14 buts. Bienvenue à Gênes», a écrit l’écurie de Serie A sur son site officiel en septembre dernier. De son côté, le joueur était impatient d’évoluer sous les ordres d’Alberto Gilardino. «Je suis excité, honnêtement, je n’ai pas vraiment envie de parler, je veux commencer. Si j’ai du feu à l’intérieur ? Tu verras, allez… Je voulais saluer les supporters, à bientôt au stade. Espérons que tout ira pour le mieux, je donnerai tout. Quand serai-je prêt ? J’espère bientôt.»

Après s’être retapé physiquement, l’ancien joueur de l’OM a joué ses premières minutes le 4 novembre dernier lors de la victoire 1 à 0 face à Parme en championnat. Balotelli était entré en jeu 4 minutes en fin de match. Puis, il a eu quelques minutes à se mettre sous la dent lors des matches suivants. En effet, il avait enchaîné avec 5 apparitions lors des 6 sorties de son club en Serie A (il est resté une fois sur le banc sans entrer en jeu, ndlr). Ainsi, il a participé au total à 6 matches toutes compétitions confondues avec le Genoa (2 cartons jaunes), soit un temps de jeu de 56 minutes. Car depuis sa dernière apparition face à Naples le 21 décembre dernier (7 minutes jouées), Mario Balotelli ne joue plus du tout. L’arrivée de Patrick Vieira sur le banc du club italien a précipité sa chute comme l’avait plus ou moins reconnu le directeur sportif du Genoa, Marco Ottolini.

Super Mario menace-t-il Vieira ?

«Mario a chuté dans la hiérarchie, il a toujours une grande envie de jouer et cela lui fait grand honneur. Ces derniers jours, nous essaierons de trouver une solution qui convienne à tout le monde sur le marché des transferts. Si Gênes ne lui donne pas les minutes qu’il souhaite, la solution est de chercher un endroit où il peut aller et surtout jouer.» Et justement, il a cherché un point de chute lors du mercato d’hiver. Si son nom a été cité à Cruz Azul au Mexique, l’Italien a démenti. En revanche, nous vous avions parlé d’un intérêt de deux clubs de Corée du Sud pour le footballeur transalpin. Mais il est finalement resté, lui qui a tenu à faire passer quelques messages durant cette période. «Je tiens à dire que je vais très bien physiquement et que je n’ai aucun problème d’aucune sorte, grâce à Dieu. Je préfère le dire à l’avance au cas où des bêtises seraient dites à l’avenir, comme cela s’est déjà produit dans le passé dans ces situations», avait-il expliqué, sous-entendant très clairement que les soucis étaient autres avec le Genoa et Vieira.

Trois mois plus tard, Balotelli est toujours dans la même situation. Sur le banc (à 2 reprises) et non retenu dans l’effectif (7 fois), il a ensuite rejoint l’infirmerie en raison d’une fracture à la main selon le site spécialisé transfermarkt (5 derniers matches manqués). L’attaquant, dont la dernière convocation dans le groupe remonte au 12 janvier contre Parme, s’entraîne et est parfaitement intégré auprès de ses coéquipiers selon la Gazzetta dello Sport. Malgré sa situation complexe, il ne faisait plus vraiment de vagues. Jusqu’à hier. Il a craqué sur les réseaux sociaux, lui qui a publié un message très clair a priori à l’encontre de Patrick Vieira. «Il y a quelqu’un ici qui mérite non pas un Mario mature, mais un Mario rebelle de 16 ans. Peut-être comprendrait-il ce que signifie un tel manque de respect.» L’enfant terrible du football italien menace donc de refaire des siennes. Ce qui ne devrait pas trop plaire au Genoa, qui est encore lié à lui jusqu’en juin prochain. Ensuite, il sera temps pour Mario Balotelli d’aller découvrir un 13e club, histoire de ne pas terminer sur une mauvaise note.