Ligue des Nations : Karim Benzema a marqué le plus beau but du tournoi

Avec la France contre l'Espagne lors de la finale de la Ligue des Nations, Karim Benzema a marqué le but de l'égalisation lors de la victoire 2-1. Trouvé côté gauche par Kylian Mbappé, l'attaquant français a envoyé un missile à l'entrée de la surface qui s'est logée dans la lucarne droite d'Unai Simon.

Une réalisation qui a permis à la France de se relancer et de gagner ensuite le titre. Le buteur du Real Madrid a vu ce but être élu comme plus beau but du tournoi par les fans.