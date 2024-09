Le Real met Endrick au placard, le record de Palmer enflamme l’Angleterre

Petit couac avec Endrick

Aujourd’hui c’est jour de derby comme le rappel Marca. Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, deux ennemis que tout oppose. Un match capital dans la lutte au titre après la défaite de Barcelone. Reste à savoir maintenant comment va jouer le Real, et avec qui. Dans un 4-3-3 ou un 4-4-2. Camavinga est sur le retour, mais peut être un peu juste, sinon Arda Guler est disponible. Endrick pourrait aussi être aligné mais le quotidien émet beaucoup de doute sur son cas. Et oui, Marca compare la trajectoire d’Endrick à celle de Guler. Très bon sur ses entrées en jeu, mais insuffisant aux yeux du coach qui ne le fait pas débuter malgré les promesses. Une situation qui avait frustré le turc l’an dernier et qui pourrait en faire de même avec le Brésilien. Une mise au placard qui pourrait renforcer la possibilité de le voir partir en prêt cet hiver pour justement avoir du temps de jeu.

La suite après cette publicité

Le Barça enrage contre l’arbitre

Le Barça déraille après s’être pris le train Osasuna et cette lourde défaite 4-2. Une défaite dont Hansi Flick a endossé la responsabilité. Comme il l’avait annoncé, il y a eu de la rotation, et il a fait le choix de reposer Yamal, Raphinha, Casado et Pau Victor au coup d’envoi. Sans ses titulaires, le Barça n’a pas été en mesure d’inquiéter une très belle équipe d’Osasuna. Des choix contraints par la fatigue de ses joueurs et l’effectif restreint à disposition. On parle d’une Flickada du côté de Sport. Le Barça a cru à une remontée mais des décisions arbitres les ont pénalisés comme s’en est plaint le technicien allemand. Il révèle que son équipe aurait dû obtenir un penalty sur un contact avec Koundé, et ensuite sur Lamine Yamal mais sans trop insister dessus. En revanche, ça ne passe pas pour Pedri. Il ne comprend pas comment l’arbitre n’a pas sifflé penalty, il est inexcusable à ses yeux. Rendez-vous mardi face aux Young Boys pour rebondir.

À lire

Bayern Munich : l’indésirable Bryan Zaragoza se refait la cerise à Osasuna

Cold Palmer

Cole Palmer a marqué l’histoire de la Premier League hier. Le Daily Express décrit un attaquant froid comme la glace. Il a marqué un quadruplé en 20 minutes, du jamais-vu dans toute l’histoire du championnat. Le Daily Star lui consacre également sa Une. Palmer a mis tout le monde d’accord, même l’entraîneur adverse a reconnu que c’était un talent rare. Palmer est le roi du but pour Observer Sport. Le jeune anglais confirme tous les espoirs déjà entrevus la saison passée et prend encore une autre dimension. Avec cette victoire 4-2 contre Brighton, Chelsea confirme sa bonne forme et occupe la 4e place.