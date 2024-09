La réponse évasive de Kylian Mbappé sur son conflit avec le PSG

À l’occasion du duel opposant l’équipe de France et l’Italie dans le cadre de la Ligue des Nations, ce vendredi (20h45), Kylian Mbappé va retrouver la capitale parisienne. Un retour scruté à la loupe quand on sait que l’attaquant français, désormais joueur du Real Madrid, est engagé dans un bras de fer depuis plusieurs jours avec le champion de France en titre en raison de salaires et primes impayés. Alors que les deux parties ont rendez-vous le 11 septembre prochain devant la commission juridique de la LFP, le Bondynois s’est montré pour le moins évasif lorsque la question portant sur son conflit avec son ex-club lui a été posée.

«Je ne suis pas parti il y a longtemps, c’est récent. Venir en équipe de France est un plaisir. Pour l’instant, je n’arrive pas à sentir cette différence, ça viendra avec le temps… Je n’ai que des bons souvenirs à garder avec le PSG. Je leur souhaite le meilleur», a exprimé le capitaine des Bleus en conférence de presse.