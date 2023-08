Accord total entre Saint-Etienne et Troyes pour Florian Tardieu

L’ASSE aspire à faire une bien meilleure saison que la dernière. Alors que le démarrage des Verts en Ligue 2 est poussif, la situation n’est pas encore dramatique et tout reste possible pour la formation ligérienne. Pour ce faire, la direction stéphanoise compte se renforcer d’ici la fin du mercato. Florian Tardieu était l’une de leurs nombreuses pistes. La saison passée, le milieu offensif de 31 ans avait disputé 16 rencontres, et inscrit 3 buts, en Ligue 1 avec Troyes. Le métronome aubois s’était finalement gravement blessé au tendon d’Achille et avait manqué toute la deuxième partie de saison.

Aux prises avec les Girondins de Bordeaux dans ce dossier, l’ASSE va finalement avoir gain de cause. En effet, selon nos informations, un accord total a été trouvé ce mardi entre l’ASSE et l’ESTAC pour enrôler le natif d’Istres qui va parapher un contrat de trois ans dans le Forez. Un recrutement de premier choix pour les Verts qui pourraient également recruter Kévin Van den Kerkhof dans les prochains jours.