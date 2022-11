CdF : Niort s'en sort aux tirs au but face à Bergerac

Suite du septième tour de la Coupe de France ce vendredi, après la qualification du FC Annecy aux dépens de Lyon-La Duchère un peu plus tôt dans la soirée. Niort, deuxième club de Ligue 2 de la soirée, se déplaçait sur la pelouse de Bergerac pour y affronter le BPFC.

Les Chamois se sont faits peur et ont dû attendre la séance des tirs au but pour décrocher leur ticket pour le 8e tour de la compétition nationale, après un match nul et vierge pendant 90 minutes. Alors que le club de l'antichambre du football français avait réussi toutes ses tentatives, Hicham M'Laab ratait le dernier penalty des Bergeracois pour permettre aux hommes de Rui Almeida de rejoindre la formation savoyarde au tour suivant.