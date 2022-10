FFF : nouvelles accusations à l'encontre de Noël Le Graët

Cette histoire est décidément loin d'être terminée. Comme révélé ce jour par Radio France, Noël Le Graët, le président de la FFF, serait une nouvelle fois mise en cause dans des affaires de harcèlement sexuel. « Avec moi, Noël Le Graët était vraiment lourdingue. Il me disait qu’il voulait me ramener chez lui. Il ne m’envoyait pas de SMS. À cette époque, ce n’était pas un pro du téléphone. Mais c’étaient des invitations à répétition pour venir dîner avec lui » aurait déclaré l'un des témoins contactés par le média. Un comportement « inapproprié » qui ne se serait pas arrêté à cette déclaration, comme le laisse entendre cette phrase qu'aurait tenue l'homme à ce même témoin : « s’il se passe quelque chose entre nous, ne vous inquiétez pas, personne ne le saura. »

Une autre employée déclare également avoir été victime des avances de l'homme de 80 ans. « En 2016, je devais partir avec le président Le Graët en déplacement officiel. Pendant la semaine qui précède, il me harcèle en m’appelant quasiment tous les soirs pour me dire qu’il se réjouit d'y aller avec moi. Il me dit qu’il faut que je me mette en jupe le jour du voyage. Évidemment, je refuse, je mets un pantalon. Dans l’avion, je suis à côté de lui, il pose sa main sur ma cuisse. Je l’ai repoussé en lui disant ‘président, on ne va pas commencer le trajet comme ça’." Elle dénonce aussi une invitation du président dans sa chambre d'hôtel » explique-t-elle ainsi. Des témoignages réfutés par le principal intéressé : « Je conteste fermement les prétendus comportements ‘déplacés’ à l'égard de salariées au sein de la FFF”. J’ai toujours entretenu des relations respectueuses avec mes collaboratrices et mes collaborateurs dans un climat de confiance mutuelle. Ces allégations anonymes à la fois mensongères et malveillantes visent manifestement à me nuire professionnellement et personnellement. »