Real-Barça, Vidéo : Bellingham enterre les espoirs catalans à la 91ème minute

Même s’ils ont bien moins attrayants qu’il y a dix ans, les Clásicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone sont toujours attendus, surtout pour le public espagnol. Les Madrilènes et les Catalans croisent ainsi le fer ce dimanche soir sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu, lors de la 32ème journée de la Liga. Un match qui a été marqué par plusieurs situations, dont deux buts et un scandale d’arbitrage qui a déjà suscité une réaction du président de la Liga, Javier Tebas. La seconde période a aussi été riche en rebondissements avec le but de Fermin Lopez puis l’égalisation de Lucas Vazsquez.

Alors que les deux équipes croyaient se serrer la main sur un match nul, l’inévitable Jude Bellingham en a décidé autrement dans le temps additionnel. Après plusieurs occasions pour le Real Madrid, les efforts madrilènes trouvaient récompense en fin de match avec un but sur le gong de Bellingham bien trouvé par Lucas Vazquez sur la gauche de la surface (3-2, 90e +1). Une victoire dans le Clàsico qui porte l’avance du Real à 11 points sur son rival à six journées de la fin. Le titre se rapproche en Liga pour les Merengues.