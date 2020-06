Le cousin d'Erling Braut Håland s'engage avec le FK Molde

Après le père Alf-Inge Håland (ex-Manchester City), il y a le fils Erling Braut Håland (Dortmund) et désormais le cousin, Albert Braut Tjåland. Âgé de 16 ans, ce dernier évoluant au poste d'attaquant de pointe comme son cousin vient de changer de club. Il quitte le FK Bryne et s'engage officiellement avec le FK Molde. Un transfert identique à celui d'Erling Braut Håland en février 2017.

« J'ai choisi Molde parce qu'ils ont de très bonnes installations, et ils m'ont très bien reçu, étaient intéressés par moi et avaient de bons plans pour moi. J'attends avec impatience l'heure à Molde. Un très bel endroit à développer », a-t-il réagi pour le journal norvégien Verdens Gang. On lui souhaite une réussite similaire à celle de son cousin, qui affole l'Europe depuis le début de la saison.