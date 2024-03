OL, Werder Brême : que devient Skelly Alvero ?

Il n’y a pas d’échec, seulement des leçons. A Lyon, l’élève Skelly Alvero a bien retenu les siennes. Grand espoir du FC Sochaux-Montbéliard, le natif de Stains a fait un bond de géant dans sa carrière en rejoignant l’Olympique Lyonnais durant le mercato d’été 2023. Une arrivée qui en a surpris certains. Mais les Rhodaniens ont fait un pari sur l’avenir avec ce milieu atypique de 2m02 acheté 4 M€ (+ 1 M€ de bonus et un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future). Lié aux Gones jusqu’en juin 2028, le jeune joueur de 21 ans était prêt à apprendre, progresser et passer un cap au sein d’un club d’un calibre supérieur.

«Je suis très heureux de rejoindre le club aujourd’hui. Je suis pressé de débuter avec mes coéquipiers. L’OL est un grand club, avec de l’ambition mais qui n’a pas été à sa place la saison passée. J’arrive avec l’espoir de le ramener à sa place. Je veux travailler, l’objectif est le même peu importe mon temps de jeu. J’attendrai mon heure. j’ai un style particulier par ma taille. Je suis capable de faire pas mal de choses, avec mes passes, ma conduite de balle. Je suis polyvalent. Je suis aussi là pour faire briller les autres s’il le faut. C’est une chose importante de gagner les duels. Je joue tous les coups à fond et j’essaie de gagner le plus de duels possibles.», a-t-il confié au site officiel de l’OL à son arrivée.

Un passage express à Lyon

Remplaçant dans l’esprit de Laurent Blanc, il est entré en jeu à deux reprises face à Nice (27 août, 20 minutes) et face au PSG (3 septembre, 15 minutes). Après le départ du Cévenol, les cartes ont été redistribuées quand Fabio Grosso s’est assis sur le banc de l’OL. Mais il est parti du mauvais pied avec le coach italien. Ce dernier voulait le titulariser face à Brest (23 septembre) mais il a changé d’avis quand Alvero s’est présenté en retard à la causerie d’avant-match. Le champion du monde 2006 l’a donc envoyé en tribunes et a finalement intégré Paul Akouokou à son onze de départ. Skelly Alvero, qui a bien appris sa leçon, a pu avoir sa chance le 1er octobre.

Grosso, qui ne lui en a pas tenu rigueur, l’a titularisé pour la première fois face à Reims (90 minutes jouées) avant d’enchaîner face à Lorient (8 octobre, 59 minutes jouées) et Metz (5 novembre). Sur le pré durant 90 minutes, le joueur né en 2002 a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-1). L’une des rares bonnes nouvelles pour Alvero, qui ne s’imaginait pas lutter pour le maintien. «C’est ma première saison au club, je joue, j’ai marqué. C’est quand même compliqué de tout le temps avoir la tête levée. Ça fait partie de mon expérience. Pour un joueur de ma génération, arriver dans un club et dès la première saison, jouer le maintien. C’est compliqué mais ça nous rendra plus forts, ça me rendra plus fort. »

Un nouveau départ en Allemagne

Il avait ajouté : «je n’aurais pas pu imaginer ça. Il faut avoir les épaules et aujourd’hui je ne pense à si je n’étais pas là. Je suis là. Avec tous les joueurs, on va relever le club où il doit être parce ce n’est pas possible d’être là. Je peux le faire, on peut tous apporter sa pierre à l’édifice. Il faut donner le maximum, peu importe l’état d’esprit du joueur. On est dans une situation assez alarmante, on ne peut plus se cacher. Personne ne peut plus se cacher.» Alvero ne s’est pas caché, lui qui a été titulaire face à Rennes (46 minutes) et Lille (45 minutes). Il a également été présent dans le premier onze de Pierre Sage à Lens le 2 décembre. Ce jour-là, il a joué 62 minutes. Ses dernières sous le maillot de l’OL.

En effet, le nouveau coach des Gones l’a peu à peu laissé de côté. Alvero n’était même plus convoqué dans le groupe au fur et à mesure. Une situation délicate à vivre pour le jeune joueur qui a pris un nouveau départ en 2024. Il a donc quitté Lyon (8 apparitions, 6 titularisations, 1 but) et rejoint le Werder Brême le 31 janvier sous la forme d’un prêt jusqu’en juin prochain. «Ce prêt payant d’un montant de 250 000€, auquel pourra s’ajouter 100 000€ de bonus, est assorti d’une option d’achat d’un maximum de 6,250 M€, permettant à l’OL de pouvoir également bénéficier, en cas d’un éventuel futur transfert, d’un intéressement de 15 à 20% selon la plus-value réalisée», pouvait-on lire sur le communiqué des Lyonnais.

Il a peu joué au Werder pour le moment

Après 6 mois d’apprentissage chez les Gones, Alvero était prêt à relever un nouveau défi. Le 10 février, un peu de deux mois après son dernier match à Lyon, il a commencé sa nouvelle aventure en entrant 4 minutes face au FC Heidenheim. Puis, il n’a joué qu’une seule minute lors de la rencontre face à Cologne le 16 février. Depuis, plus rien. Le milieu, qui n’a donc joué que 5 minutes en un mois, doit prendre son mal en patience. Il doit retrouver la forme lui qui n’a pas beaucoup joué ces derniers mois. Mais en Allemagne, on est confiant pour la suite. Journaliste pour Fussball Transfers, Tobias Feldhoff, qui suit de près le Werder Brême, nous en a dit plus à son sujet.

«Le Werder est une équipe avec de bons joueurs de football mais avec certains manques physiques. Alvero pourrait leur apporter plus de puissance. Mais Ole Werner est un entraîneur qui veut avant tout que les nouveaux joueurs s’habituent à son style de jeu. donc ça prend quelques semaines. Les fans veulent qu’Alvero joue. Sur les réseaux sociaux, c’est un gros sujet (…) Sur ses deux premières apparitions, il était bien mais n’a pas joué longtemps. Dans l’ensemble, le Werder joue bien depuis des semaines donc c’est difficile d’entrer dans le onze. Mais il semble avoir la qualité pour les aider et s’il joue les prochaines semaines, le Werder serait prêt à l’acheter. Il n’est pas trop cher.» Skelly Alvero sait ce qui lui reste à faire pour continuer l’aventure en Allemagne.