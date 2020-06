L'appel d'Adil Rami pour trouver un nouveau club

Adil Rami (34 ans) est plongé dans une période difficile. Après sa saison 2019/2020 désastreuse (seulement sept matches joués), marquée par des passages express au Fenerbahçe puis au FK Sochi, le défenseur central se retrouve sans club. Et ce n'est pas encore le moment de penser à sa fin de carrière. Le champion du monde veut trouver un nouveau challenge sportif. En ce sens, il n'a pas hésité à passer un appel aux éventuels clubs intéressés lors d'une interview accordée à So Foot.

« Aujourd’hui, c’est le brouillard. La situation est particulière du fait de la pandémie. (...) Je crois que beaucoup de clubs pensent que je suis cher, et c’est aussi du fait du coronavirus, car tu ne peux plus dépenser des sommes folles. Mais bibi, il est libre, faut que tu viennes me voir ! » Une légère pointe d'ironie pour terminer mais son message est clair. Adil Rami semble plus que jamais décidé à revenir sur les terrains.