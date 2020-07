Rony Lopes justifie le choix Nice

La suite après cette publicité

Après une saison très mitigée au Séville FC (5 apparitions en Liga, 0 but), Rony Lopes (24 ans) va tenter de se relancer à Nice, où il a été prêté un an (avec une option d'achat de 20 M€). Passé par l'AS Monaco, le Portugais a l'avantage de bien connaître la Ligue 1 pour réussir son rebond. Ce jeudi, le milieu offensif a d'ailleurs expliqué pourquoi il a choisi de rejoindre les Aiglons.

«L’OGC Nice est un club ambitieux avec un projet ambitieux. L’équipe veut gagner, c’est ce que je cherchais. À Nice, je sais que les supporters sont toujours derrière leur équipe. Quand on jouait les derbies avec Monaco, je les voyais, ils étaient toujours là, à fond. Je vais tout donner pour l’OGC Nice. A Séville, ma saison était compliquée mais je garde le positif. J’ai appris beaucoup en Espagne, j’étais dans un bon groupe et c’était une bonne expérience. Parfois les choses fonctionnent, parfois non. Maintenant je suis concentré pour tout donner pour Nice», a-t-il déclaré en conférence de presse.