Salzbourg s’offre le prometteur Oscar Gloukh

Un temps convoité par l’AS Monaco, le jeune talent israélien Oscar Gloukh va finalement découvrir l’Autriche. Le prometteur milieu offensif, seulement âgé de 18 ans, quitte le Maccabi Tel Aviv pour rejoindre le RB Salzbourg dès cet hiver, et ce jusqu’en juin 2027.

« J’ai joué au Maccabi Tel Aviv toute ma vie donc je suis évidemment très excité de jouer ailleurs pour la première fois. Avant le déménagement, j’ai parlé à Munas Dabbur et j’ai entendu beaucoup de bonnes choses sur le FC Red Bull Salzburg. C’est pourquoi j’attends avec impatience ma nouvelle équipe et les fans et j’ai hâte de m’entraîner avec mes collègues pour la première fois », a commenté Oscar Gloukh, qui portera le n°37, dans le communiqué du club autrichien.

