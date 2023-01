Monaco fonce sur la pépite israélienne Oscar Gloukh

La suite après cette publicité

Finaliste l’été dernier de l’Euro U19 malgré une défaite 3-1 après prolongations contre l’Angleterre, la sélection d’Israël dispose d’une bonne génération émergente à l’image de sa vedette Oscar Gloukh. Auteur de 3 buts et 2 offrandes sur cette compétition, ce milieu offensif technique et ambidextre a fait valoir son éventail large de qualités. Il s’est notamment offert le scalp de l’équipe de France. Seulement âgé de 18 ans, le joueur du Maccabi Tel-Aviv confirme depuis quelques mois tout son talent. Disputant 20 matches pour 4 buts et 6 passes décisives, il a fait ses débuts en sélection le 17 novembre dernier avec l’équipe A d’Israël (2 capes, 1 but).

Un exercice intéressant pour le joueur qui devrait vite quitter le championnat local. Déjà l’été dernier, les clubs intéressés étaient nombreux. Nous vous avons fait part de trois clubs de Ligue 1 sur les rangs, l’Olympique de Marseille, Lille et le Stade Brestois 29 ainsi que des formations étrangères comme les Rangers, le Celtic et le Zenit Saint-Pétersbourg. Justement, l’actuel leader du championnat russe est toujours particulièrement friand de cette pépite comme une autre écurie française : l’AS Monaco.

Le Zenit et Monaco sur les rangs

Récemment prolongé d’un an, soit jusqu’en juin 2025, Oscar Gloukh se retrouve dans une situation contractuelle qui permet à son club d’être en position de force. Dans une interview pour l’émission "5 on air" sur Sport 5 l’agent du joueur Shahar Greenberg a fait le point sur le futur de son poulain en évoquant le précédent mercato estival et la suite de la saison : «il y avait plusieurs offres sur la table que le Maccabi Tel-Aviv a refusées, et à mon avis à juste titre. Nous faisons le travail dans les coulisses, nous devons amener Oscar au bon endroit […] La meilleure chose pour Oscar Gloukh est de rester au Maccabi Tel-Aviv jusqu’à la fin de la saison, et je pense que c’est ce qui va se passer. Mais dans le football, les choses sont dynamiques et si la bonne offre arrive, alors les choses peuvent changer.»

Pour ce qui est de son prix, l’agent du joueur l’estime aux alentours de 6 millions d’euros. Ce dernier a également évoqué les deux clubs les plus insistants, le Zenit Saint-Pétersbourg et l’AS Monaco : «ce n’était pas la bonne chose de déménager au Zenit dans la situation actuelle (Guerre Russie-Ukraine ndlr). Oscar doit aller dans un endroit qui lui donnera les outils pour se développer et aller de l’avant. Dans la situation actuelle, ce n’est pas le bon endroit. Nous sommes en discussions avec l’AS Monaco, voyons voir comment cela va évoluer.» Disposant d’un contexte idéal pour l’épanouissement des jeunes joueurs et une certaine réputation sur le développement de futurs grands joueurs, les Asémistes ont leur épingle à tirer dans ce dossier.