Monaco : la réaction forte d’Adi Hütter

Malgré l’absence de Golovin, blessé pour le reste de la saison, l’AS Monaco a réalisé une excellente performance en battant le LOSC (1-0). À Louis II, l’enjeu était de taille pour les deux formations. Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont réussi à prendre l’avantage à l’heure de jeu grâce à Youssouf Fofana. Avec ce huitième match sans défaite et surtout un quatrième succès consécutif, l’entraîneur monégasque Adi Hütter se montre plus que satisfait de la bonne période traversée par son équipe.

« C’est un grand pas de plus. Une nouvelle étape a été franchie dans un très gros match. Lille a bien joué comme nous. Cette victoire est très importante vers la Ligue des champions. Il va rester quatre matches importants avec surtout le prochain déplacement à Lyon qui est une équipe en forme et historique de la L1. On a enchaîné trois derniers matches avec maîtrise. Il faut respecter tous les adversaires et continuer dans ce process. Je pense que c’est un grand succès pour le podium surtout. Cette victoire prouve aussi notre solidité avec un nouveau clean-sheet après celui de Brest. On franchit les étapes. On emmagasine de la confiance à tous les niveaux. C’est important pour le sprint final », a-t-il déclaré à la presse à la fin de la rencontre.