Vidéo : la polémique Kylian Mbappé fait exploser les réseaux sociaux

Le PSG s’est imposé in extremis face au Stade Brestois (2-3) grâce à un doublé de Mbappé, dont un penalty en deux temps à la 89e minute. La célébration de l’international français a déchaîne les foules en tribune et sur les réseaux sociaux. KM7 n’a pas manqué de répondre aux supporters et à leurs chants hostiles envers son coéquipier Achraf Hakimi et lui même. Sa réaction a fait le tour des réseaux sociaux.

