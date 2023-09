FC Barcelone : Robert Lewandowski est en danger

La suite après cette publicité

La saison dernière, le FC Barcelone réalisait le très gros coup Robert Lewandowski. La star du Bayern Munich faisait le forcing pour quitter l’Allemagne et ainsi rejoindre le club catalan. Un transfert sur le papier réussi puisqu’il a marqué 33 buts en 46 matches (dont 23 buts et 7 passes décisives en Liga) et a ainsi largement contribué au titre en fin de saison. Pourtant, la saison dernière, le Polonais a connu des moments plus compliqués.

Malgré ses statistiques impressionnantes, le buteur de 36 ans avait aussi fait preuve de maladresses devant les buts. Et avec un effectif très limité, Xavi ne pouvait pas se permettre d’envoyer Lewandowski sur le banc. Aucun autre numéro 9 n’était disponible derrière lui. Mais cette année, cela devrait être bien différent. Depuis plusieurs mois maintenant, RL9 commence doucement à être au centre des critiques pour ses performances. Depuis le début de l’année 2023, son niveau semble avoir bien chuté aussi bien avec le Barça qu’avec la Pologne où il commence aussi à interroger.

La concurrence existe cette année

Il n’a inscrit que 6 buts sur ses 15 derniers matches en sélection et 10 sur ses 21 derniers matches de Liga. Cette saison, il a démarré par 2 buts en 4 rencontres mais cela ne semble pas convaincre pour autant Xavi. Et selon les informations de Sport, le Barça pourrait bientôt décider d’envoyer la star polonaise sur le banc. L’arrivée de Joao Felix offre une option supplémentaire dans un poste d’attaquant hybride mais surtout c’est Ferran Torres qui a marqué des points.

L’international espagnol plante des buts sur ce début de saison et Xavi veut profiter de sa forme du moment (4 buts en 90 minutes de temps de jeu sur ce début de saison). Enfin, même la direction du Barça commence à mettre la pression sur Lewandowski. Récemment, Déco, nouveau directeur sportif des Blaugranas, a expliqué que la pépite brésilienne Vitor Roque pouvait débarquer plus rapidement que prévu au Barça (en janvier prochain alors qu’il devait arriver à l’été 2024). Un nouveau concurrent pour Lewandowski donc et qui pourrait rendre encore un peu plus flou son avenir en cas de contre-performance cette année.