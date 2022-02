FIFA 22 : comment avoir un joueur TOTY sans se ruiner ?

Après la sortie de la Team of the Year (TOTY) sur FIFA 22, seuls onze joueurs et un 12e homme ont été sélectionné. Mais comme chaque année, plusieurs joueurs ont pu être présents dans les mentions honorables. De grands noms en font partie comme Benzema ou Haaland. Ils ont obtenu au passage, un très joli boost et pour certains sont disponibles pour moins de 50 000 crédits. On vous explique tout ça en détail dans cet épisode en détail de FUT Express.

La suite après cette publicité