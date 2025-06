FC Barcelone : Ibrahim Diarra, la "recrue estivale" d’Hansi Flick

Son arrivée en Catalogne en décembre dernier avait fait énormément parler. Et pour cause, en recrutant Ibrahim Diarra, le FC Barcelone s’offrait ainsi celui qui était peut-être le plus gros espoir africain du moment, qui sortait d’un Mondial U17 incroyable avec le Mali. De nombreux gros clubs européens souhaitaient l’enrôler, mais c’est bien le Barça, dans le cadre de sa nouvelle politique de recrutement agressive en Afrique, qui a touché le gros lot.

Après quelques semaines d’adaptation, Diarra a rapidement commencé à briller sous les ordres de Juliano Belletti avec les U19, remportant même l’UEFA Youth League avec les jeunes pousses barcelonaises. Il avait même inscrit un doublé et délivré une passe décisive dans la finale de l’équivalent de la Ligue des Champions pour sa catégorie d’âge, choquant tous les observateurs.

Quelques entraînements pour convaincre Hansi Flick

Hansi Flick a pris note de ses prestations, comme l’indique Sport. Le coach allemand et la direction du Barça ont décidé de l’intégrer à la présaison de l’équipe première. Il aura donc l’opportunité de se montrer devant le staff de l’équipe première lors des premiers entraînements de l’été, et éventuellement partir avec l’équipe A pour la tournée estivale. Le Barça voyagera notamment au Japon et en Corée du Sud pour y affronter des clubs locaux.

Joueur particulièrement rapide, avec un dribble dévastateur qui lui permet de faire des différences dans le un contre un, et très bon finisseur, Ibrahim Diarra semble avoir toutes les cartes en main pour impressionner un Hansi Flick qui a envie de faire monter de nouveaux jeunes la saison prochaine, après avoir déjà fait appel à Marc Bernal, Marc Casado, Gerard Martin ou Hector Fort cette saison. Jofre Torrents, les cousins Guille et Toni Fernandez ainsi que Juan Hernandez devraient aussi avoir leur opportunité.