Tottenham annonce son nouveau coach

Malgré sa victoire en Ligue Europa, Ange Postecoglou a rendu son tablier de coach des Spurs. Et comme nous vous l’avions révélé, le choix du club londonien s’est rapidement porté vers l’entraîneur de Brentford, Thomas Frank. Ce soir, le Danois de 51 ans a été officiellement nommé à la tête de Tottenham. Il a signé un contrat de trois ans.

«Nous sommes ravis d’annoncer la nomination de Thomas Frank en tant qu’entraîneur principal pour un contrat allant jusqu’en 2028. Thomas a une grande expérience du football anglais puisqu’il a rejoint Brentford en 2016, devenant ainsi l’un des plus anciens managers de Premier League. Pendant son mandat à Brentford, il a transformé le club, le faisant passer de la Championship à une équipe établie en Premier League, dépassant constamment et de manière significative les attentes pendant une longue période de temps. En la personne de Thomas, nous nommons l’un des entraîneurs principaux les plus progressistes et les plus novateurs du monde. Il a fait ses preuves dans le développement des joueurs et de l’équipe et nous sommes impatients de le voir diriger l’équipe pour préparer la saison à venir. Thomas sera rejoint par Justin Cochrane (entraîneur adjoint de l’équipe première), Chris Haslam (responsable des performances et entraîneur adjoint de l’équipe première) et Joe Newton (analyste de l’entraîneur de l’équipe première), tandis qu’Andreas Georgson (entraîneur adjoint de l’équipe première) arrivera en provenance de Manchester United», indique le communiqué.