Le mercato d’Hugo Lloris prend un virage complètement inattendu

La suite après cette publicité

La fin est proche entre Hugo Lloris et Tottenham. La belle histoire d’amour qui dure depuis 11 ans devrait se terminer dans les prochains jours. Le club anglais, qui a recruté cet été Gugliemo Vicario en provenance d’Empoli contre 20 M€ et déjà brillant face à Manchester United en Premier League le week-end dernier, est même prêt à faciliter le départ de son ancien capitane pour lui permettre de trouver un nouveau projet à sa mesure.

Longtemps, le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France (145 sélections), n’avait pas vraiment de porte de sortie, mais il y a deux semaines, la Lazio s’est signalée. Le club italien a même rapidement mené des négociations qui étaient en passe d’aboutir sous l’impulsion de Claudio Lotito, son président. Problème, ce dernier n’en avait pas vraiment informé son entraîneur Maurizio Sarri, lequel ne souhaitait pas d’un nouveau potentiel numéro un dans les buts.

À lire

Mercato OM : ça se précise pour Mattéo Guendouzi

La Lazio a repris les négociations avec Lloris

Il est déjà satisfait avec Ivan Provedel, promu la saison dernière devant Luís Maximiano, parti à Almeria il y a quelques jours sous la forme d’un prêt. Malgré lui et pas encore arrivé dans la capitale transalpine, Lloris faisait déjà l’objet de tensions au sein de la Lazio. Arriver dans ces conditions n’a rien de séduisant, surtout que l’ancien Niçois souhaite jouer comme numéro un et non pas comme une doublure de luxe.

La suite après cette publicité

RMC Sport faisait état de l’arrêt des négociations mais d’après les dernières informations de Sky Sport Italia, les discussions ont repris entre Lloris et le 2e de Serie A l’an passé, qui souhaite vraiment sa signature. Le média italien fait valoir l’expérience du Français de 36 ans, notamment en coupe d’Europe, là où Provedel n’a que six matchs de Ligue Europa dans les gants. Sans doute que les parties ont dû débattre à nouveau du statut du joueur et des conditions de sa venue…