Tottenham : Hugo Lloris s’éloigne de la Lazio

Le chronomètre tourne pour Hugo Lloris. À 36 ans, le portier de Tottenham possède encore un an de contrat dans le nord de Londres, mais une porte de sortie arrangerait tout le monde. Un temps annoncé du côté de l’Inter Milan, ce dernier s’est finalement tourné vers Yann Sommer pour remplacer André Onana, parti à Manchester United. Depuis, c’est la Lazio Rome qui est privilégiée, même si le transfert ne devrait pas avoir lieu.

D’après RMC Sport, Hugo Lloris est très apprécié du président romain, Claudio Lotitio, un peu moins par l’entraîneur, Maurizio Sarri. L’ancien tacticien des Blues ne serait pas emballé par la venue du gardien français, qui possède un énorme salaire, qui plus est quand d’autres pistes sont disponibles. C’est le cas de Samir Handanovic, qui a 39 ans, accepterait sûrement plus de rejoindre la Lazio en tant que doublure à Ivan Provedel que Lloris qui veut une place de titulaire. À environ deux semaines de la fin du mercato estival, le portier mythique de l’équipe de France peine à trouver chaussure à son pied et un retour au bercail est de plus en plus envisagé…