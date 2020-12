Real Madrid : la réaction de Zinedine Zidane après la défaite face au Shakhtar

Deuxième de son groupe au coup d’envoi, le Real Madrid abordait ce choc face au Shakhtar Donetsk avec prudence, les Ukrainiens ayant réussi à battre les Merengues à Madrid à l’aller (3-2). Cependant, le succès acquis sur la pelouse de l’Inter Milan (2-0) la semaine dernière laissait penser que la Casa Blanca était enfin lancée dans cette Ligue des Champions 2020/2021. Et puis patatras. Comme à l’aller, les hommes de Zinedine Zidane se sont inclinés face au Shakhtar (2-0).

Une défaite qui arrive juste après celle enregistrée en championnat contre le Deportivo Alavés (2-1). Autant dire que cela fait désordre, surtout que ce revers en Ukraine place le Real Madrid au troisième rang de sa poule, l’obligeant à gagner son sixième et dernier match contre le Borussia Mönchengladbach pour espérer se qualifier. Si tout est donc encore possible, ce mauvais résultat met toutefois encore plus de pression sur un Zidane déjà très critiqué.

Zidane ne pense pas démissionner

Interrogé à l’issue du match, le Français a tenté d’apporter une réponse, indiquant d’ores et déjà qu’il ne comptait pas rendre son tablier. « Je ne pense pas à démissionner. Nous avons eu des moments compliqués. C’est une mauvaise passe en termes de résultats. C’est la réalité, mais il faut continuer. Nous savions qu’aujourd’hui c’était une finale et nous l'avons bien préparée. Nous avons réalisé une grande première période, mais nous n’avons pas pu marquer de but. Il reste un match et nous devons le gagner », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« J’ai de la force et je vais tout donner avec les joueurs, comme toujours. En Liga, nous ne méritions pas de gagner l’autre jour (contre Alavés, ndlr). Il faut relever la tête et penser au prochain match. Il n’y a pas d’autre remède à ça. Ç’a été une accumulation de choses. Aujourd’hui, nous avons fait un pressing haut, nous avons récupéré des ballons, nous nous sommes créé des occasions. Ce n’est pas une question de jeu ou de ce que font les joueurs sur le terrain. La seule chose avec laquelle nous avons du mal, c’est de marquer le premier but, ce qui nous rendrait le match plus facile. Il faut supporter cette situation parce que ce sont des mauvaises passes. Nous allons continuer à travailler dur et à croire en ce que nous faisons. » Sauf que la presse espagnole fait preuve d’un peu plus d’impatience.