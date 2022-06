Mercato : Rennes doit trouver en urgence une nouvelle charnière centrale !

C’est un sacré casse-tête auquel doit faire face le Stade Rennais. Le club breton n’a pas (encore ?) perdu certains cadres très convoités tels que Martin Terrier ou Benjamin Bourigeaud. Mais le départ de Nayef Aguerd à West Ham n’est pas sans conséquences pour le SRFC. Certes, les Rouge-et-Noir ont encaissé un joli chèque de 35 M€. Mais aujourd’hui, ils ont une charnière centrale à recomposer.

Avant l’officialisation du départ d’Aguerd en Angleterre, le boss du Stade Rennais, François Pinault, avait publiquement demandé à ses équipes d’enrôler deux défenseurs centraux. « Nous aurons beaucoup de départs cette année. Il faudra donc recruter. Il faut deux défenseurs centraux. » Une requête face à laquelle le directeur sportif Florian Maurice avait répondu au micro de la chaîne TVR en confirmant notre information sur l’intérêt rennais pour le défenseur sud-coréen de Fenerbahçe, Kim Min-Jae, mais en ajoutant surtout que cette mission était loin d’être aisée.

Le coup dur Omari

« C’est possible. J’attends d’avoir une réflexion globale, mais oui c’est une possibilité. Actuellement, Warmed Omari, Loïc Badé et Jeanuel Belocian. Voilà ceux que nous avons de manière concrète. L’idée c’est de réfléchir à un, voire deux défenseurs centraux en sachant que Belocian est un 2005. Il a les capacités pour y arriver, mais on ne sait pas combien de temps il va mettre à le faire. (…) Ce n’est pas simple de trouver une copie ou un double de Nayef sur le marché. Soit parce que c’est trop cher ou parce que le joueur ne souhaite pas venir à Rennes. L’expérience, ça coûte de l’argent », avait-il déclaré, dans des propos relayés par Ouest France.

Une mission compliquée qui s’est davantage corsée après l’annonce face hier par le SRFC. «Warmed Omari absent trois mois. Souffrant de douleurs récurrentes au pubis depuis la fin de saison, Warmed Omari s’est fait opérer ce mardi. Nous lui souhaitons une bonne convalescence et un bon rétablissement.» Aguerd transféré, Omari indisponible jusqu’en septembre, le Stade Rennais est orphelin de sa charnière centrale. Le chantier est donc immense pour un club plus que jamais obligé de recruter deux centraux pour ne pas rater un début de saison où ils seront attendus très tôt par des concurrents aux places européennes tels que Monaco (2e journée), Lens (4e journée) et l’OM (8e journée).