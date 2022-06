Rennes pense à Kim Min-Jae

Le Stade Rennais cherche à renforcer sa défense. Avec le départ de Nayef Aguerd vers West Ham, les Bretons souhaitent enrôler un voire deux centraux de qualité pour la saison prochaine. Nous vous avions cité le nom de Jason Denayer (26 ans), en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais, sur la short-list rennaise. Nous sommes également en mesure de vous confirmer que les Rouge-et-Noir suivent Kim Min-Jae (25 ans), colosse de Fenerbahçe (1m90, 86 kg).

L'international sud-coréen (41 capes, 3 réalisations) sort d'une grosse saison en Turquie (31 titularisations en Süper Lig, 1 but) et plaît à la cellule de recrutement de Florian Maurice. Cependant, ce dossier ne sera pas aisé à boucler. D'une part, les Stambouliotes sont très gourmands (ils demandent plus de 20 M€ pour leur axial sous contrat jusqu'en juin 2025). D'autre part, la concurrence est rude, avec Naples notamment très chaud sur le coup pour remplacer un Kalidou Koulibaly (30 ans) annoncé sur le départ.