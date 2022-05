Rennes pousse pour Jason Denayer !

Après avoir échoué au pied du podium de Ligue 1, Rennes s'apprête à vivre une intersaison agitée aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Si les chantiers sont nombreux, celui de la défense sera scruté de près. Nayef Aguerd, le patron de la défense bretonne, est très suivi (West Ham notamment) et a de grandes chances de quitter Rennes cet été.

Si Loïc Badé, longtemps blessé cette saison mais recruté à prix d'or à Lens l'an passé, ne devrait pas quitter Rennes pour avoir sa chance la saison prochaine avec le désormais indispensable Warmed Omari (22 ans, 34 matches de L1) et que le jeune 2005 Jeanuël Belocian devrait être le quatrième défenseur central de formation des Rouge et Noir, il va manquer un élément en défense en cas de départ du très expérimenté international marocain.

Maurice rêve de récupérer Denayer pour 0 €

Selon nos informations, c'est en Ligue 1 et plus précisément à l'OL que Florian Maurice rêve de piocher le possible successeur d'Aguerd. Et l'ancien homme fort du recrutement lyonnais vise ni plus ni moins que Jason Denayer. Capable d'évoluer sur le flanc gauche de la défense, l'international belge de 26 ans, qui est en fin de contrat avec le club rhodanien au 30 juin, n'a toujours pas trouvé d'accord avec l'OL et se dirige de plus en plus vers un départ. Après trois saisons pleines entre Saône et Rhône, Denayer (15 matches de L1 avec Lyon en 2021-22) a connu une dernière saison compliquée du fait de nombreuses blessures qui l'ont éloigné plusieurs mois des terrains.

Maurice, qui connaît, apprécie et qui avait fait venir Denayer en provenance de Manchester City en 2018 pour 10 M€, rêve de pouvoir récupérer un nouveau Lyonnais, deux ans après avoir récupéré Martin Terrier avec un certain succès. Mais l'opération s'annonce compliquée pour le club breton qui va devoir faire face à la concurrence de riches clubs anglais capables de proposer des salaires inaccessibles pour le Stade Rennais. Mais Florian Maurice, qui a réalisé de sacrés coups depuis son arrivée en Bretagne, a plus d'un tour dans son sac...