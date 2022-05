West Ham prépare un mercato made in L1

La suite après cette publicité

Cet été, West Ham compte faire une virée shopping dans l'Hexagone. En effet, les Anglais aiment beaucoup la France où ils ont souvent eu pour habitude de faire leurs emplettes. Dans l'effectif de cette saison 2021-22, cinq joueurs, à savoir Alphonse Areola, Kurt Zouma, Issa Diop, Arthur Masuaku et Saïd Benrahma, sont des anciens pensionnaires de notre chère Ligue 1. D'autres pourraient bientôt rejoindre l'écurie entraînée par David Moyes. Un coach qui va devoir renforcer son effectif après les départs de Mark Noble, Andriy Yarmolenko, Ryan Fredericks et David Martin, tous en fin de contrat.

À cela, il faut ajouter que les Hammers risquent de perdre Declan Rice, pour lequel ils espèrent récolter 117 millions d'euros. Une partie de cet argent sera investi dans le mercato. En prêt cette saison, Alphonse Areola a convaincu les Britanniques de le recruter définitivement. Si l'opération est en bonne voie, puisque le Paris Saint-Germain veut s'en séparer, rien n'est encore bouclé à l'heure actuelle. En défense, West Ham veut recruter Nayef Aguerd (Rennes). Le Guardian indique que West Ham est sur le point de faire de l'international marocain sa première signature estivale après avoir offert 35 millions d'euros au club breton pour s'offrir le défenseur de 26 ans.

La L1, un marché qui plaît aux Hammers

Malgré tout, l'opération pourrait être bouclée pour 15 millions d'euros. Dans l'entrejeu, les Londoniens visent plusieurs éléments dont le Lillois Amadou Onana. Une information révélée par The Sun et que nous vous avons confirmés récemment, en ajoutant que Monaco et Arsenal étaient aussi séduits. D'après le média anglais, West Ham pourrait proposer 20 millions d’euros pour le joueur qui est sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2026. David Moyes veut aussi du sang neuf pour améliorer son secteur offensif. Si Jesse Lingard (libres) et Keane Lewis-Potter (Hull City) sont suivis, d'autres ont été approchés.

Malgré la descente de Burnley en Championship, Maxwel Cornet, ex-OL, a tapé dans l'œil des Hammers. Il dispose d'une clause libératoire à 20,5 M€ en cas de relégation. Un prix attractif pour West Ham comme Everton, aussi sur le coup. Autre joueur ciblé : Raphinha. Le joueur de Leeds, passé par Rennes, intéresse les Londoniens. Ces derniers veulent doubler le Barça, qui doit encore connaître la décision d'Ousmane Dembélé (fin de contrat) et remplir ses caisses avant de passer à l'offensive. Enfin, Mohamed Bayo, qui veut quitter Clermont, plaît à West Ham selon nos informations. La porte est ouverte du côté de son club qui réclame entre 10 et 12 millions d'euros. Là encore, c'est un prix abordable pour des Hammers prêts à faire de sacrées emplettes.