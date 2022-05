LOSC : Amadou Onana est suivi par du très beau monde

Un été encore, ça risque d'être la grande braderie du côté de Lille. La non-qualification européenne du club après une saison où il a disputé la Ligue des Champions va logiquement créer quelques trous dans les comptes du club. Et de nombreux joueurs risquent d'être vendus, à l'image des têtes de gondole de l'équipe comme Renato Sanches ou Jonathan David, mais aussi Sven Botman.

Ce n'est pas tout, puisque selon nos informations, Amadou Onana a lui des chances de partir. Il a déjà un bon de sortie de la part de la direction, consciente qu'il faut récolter de l'argent quitte à appauvrir un peu l'effectif. Du haut de ses 20 ans, le milieu de terrain sénégalo-belge est logiquement un joueur particulièrement coté sur le marché.

Le remplaçant de Tchouaméni ?

Pour l'instant, il n'y a pas eu d'offre concrète, mais nous pouvons vous confirmer que West Ham, Arsenal et l'AS Monaco l'ont supervisé. Il faut dire que les Monégasques risquent bel et bien de perdre Aurélien Tchouaméni, entre Madrid et Paris comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur Foot Mercato, et Onana pourrait être une solution intéressante pour le remplacer dans l'entrejeu.

Philippe Clément, le coach monégasque, le connaît bien et voulait déjà l'enrôler lorsqu'il évoluait au FC Bruges. Avec trente-deux apparitions et un petit but en Ligue 1, celui qui avait coûté 7 millions d'euros l'été dernier a eu un peu de mal à entrer dans le bain, mais a signé une belle deuxième partie de saison. Avant de s'envoler vers des clubs plus huppés donc...