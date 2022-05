Le PSG n'a pas dit son dernier mot pour Aurélien Tchouaméni

La suite après cette publicité

Mardi, une bombe est sortie un peu partout dans la presse européenne : Aurélien Tchouaméni va signer au Real Madrid. Le milieu de terrain de l'AS Monaco rejoindrait ainsi son compatriote Eduardo Camavinga dans l'entrejeu du Real Madrid, contre un montant environnant les 80 millions d'euros. Une jolie recrue pour les Merengues après le fiasco Mbappé, surtout que le joueur était particulièrement convoité, par Liverpool et par le Paris Saint-Germain notamment.

Mais selon nos informations, ce n'est pas encore bouclé. Certes, le joueur a annoncé à certains partenaires qu'il avait choisi le champion d'Espagne en titre, où il renforcera ce contingent français particulièrement puissant dans le vestiaire. Mais, pour le moment, il n'y a pas encore d'accord entre l'état-major du Real Madrid et celui de l'AS Monaco autour de l'indemnité de transfert de l'opération. Comme nous vous l'avions révélé ce week-end, les Espagnols poussent et aimeraient concrétiser leur avance. Les négociations vont se poursuivre entre les parties et les Madrilènes restent confiants pour conclure l'opération rapidement. En parallèle, le Paris Saint-Germain est toujours dans la course et espère encore attirer le joueur.

Le PSG prêt à tout

Nous sommes ainsi en mesure de vous dévoiler que le club de la capitale française, en contact avec l'agent du joueur, est prêt à s'aligner sur les demandes de Monaco, voir proposer encore plus d'argent que le Real Madrid pour le joueur formé aux Girondins de Bordeaux, et donc offrir un montant supérieur aux 80 millions d'euros annoncés hier. Ces derniers jours, Paris a discuté avec le représentant du monégasque au sujet d'une éventuelle arrivée dans la capitale française. Avec pour thème principal, le projet sportif. C'est en ce sens que Tchouaméni et son agent ont besoin d'être rassuré. Si cela aboutissait, les Parisiens infligeraient un deuxième coup dur aux Madrilènes après le dossier Mbappé, et surtout, renforceraient un entrejeu qui manquait d'un joueur de ce profil et qui, globalement, manquait un peu de qualité.

En Angleterre, Liverpool n'a pas non plus abandonné et devrait accélérer après la finale de la Ligue des champions face au... Real Madrid. Actuellement, le Madrilènes sont en pole devant les Reds, et Paris. Une potentielle arrivée dans la capitale française s'inscrirait à merveille dans ce que souhaite mettre en place Luis Campos, le futur directeur sportif de l'écurie francilienne, à savoir recruter plus de jeunes talents français. Autant dire qu'un duo avec Verratti dans l'entrejeu aurait fière allure. Mais encore faudra-t-il convaincre le joueur de changer d'avis...