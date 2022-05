Le Real Madrid pousse pour Aurélien Tchouameni !

Erling Haaland, parti à City, Kylian Mbappé, fidèle à Paris. En quelques semaines, le Real Madrid vient de subir deux échecs retentissants sur le marché des transferts. Deux énormes camouflets que la direction madrilène va donc désormais tenter d'oublier en activant d'autres pistes. A ce titre et comme nous vous le révélions dernièrement, Aurélien Tchouameni (22 ans) reste bel et bien une cible prioritaire des Merengues. Homme fort du milieu de terrain monégasque, le natif de Rouen dispose d'ailleurs d'un bon de sortie estimé à 70 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Le Real revient à la charge, Liverpool et le PSG à l'affût !

Interrogé sur son avenir lors des trophées UNFP, celui qui fait partie du onze type de la saison en Ligue 1 avait pourtant décidé de botter en touche préférant se concentrer sur la fin de saison : «si je vais rester ici, bonne question, j'ai un contrat jusqu'en 2025 avec l'AS Monaco et j'y suis très bien. Le plus important, c'est le match contre Lens et on fera les comptes à la fin pour voir ce que l'avenir me réserve». L'heure des comptes a donc désormais sonné après le nul de l'ASM face au RC Lens (2-2) samedi soir mais la bataille pour s'offrir l'international français (8 sélections, 1 but) s'annonce quant à elle intense.

Priorité absolue du Real Madrid depuis plusieurs semaines, Tchouameni reste par ailleurs dans le viseur de Liverpool, loin d'avoir dit son dernier mot dans ce dossier brûlant. Comme nous vous le révélions il y a un mois, Jurgen Klopp apprécie, en effet, tout particulièrement le joueur et en a fait l'une de ses priorités pour cet été puisque les Reds ont la volonté de recruter au milieu de terrain pour l'après Henderson et Milner. Mais si le milieu terrain, formé aux Girondins de Bordeaux (officiellement relégués en Ligue 2), pourrait se laisser tenter de rejoindre les bords de la Mersey, le Real n'a clairement pas l'intention de se laisser une nouvelle fois doubler.

Kylian Mbappé veut attirer Aurélien Tchouameni !

Ainsi, selon nos dernières informations, le Real a décidé, ces dernières heures, de revenir à la charge et de nouveaux contacts ont eu lieu entre le club madrilène, l'ASM et l'agent du joueur. Sonnés par l'échec Mbappé, les Merengues veulent en effet rapidement clôturer la signature de Tchouameni pour ensuite se concentrer pleinement sur les renforts offensifs. Si aucune offre concrète n'a encore été adressée par les dirigeants madrilènes, le récent champion d'Espagne est donc bien déterminé à associer le Français de 22 ans à Eduardo Camavinga, d'ores et déjà sous la tunique blanche.

De son côté, le Paris Saint-Germain, comblé par la récente prolongation de Kylian Mbappé, reste également dans la course. Dans cette optique, Nasser al-Khelaïfi est toujours en contact avec l'agent de Tchouameni et le board parisien n'a pas abandonné l'idée de jouer un nouveau sale tour aux Merengues. Plus encore, séduit par le profil du Monégasque, Mbappé aimerait voir Tchouameni rejoindre le club de la capitale et ainsi renforcer un milieu de terrain Rouge et Bleu souvent décrié ces dernières saisons. Si le Real Madrid retrouvera Liverpool le 28 mai prochain pour un choc au sommet en Ligue des Champions, une deuxième finale se profile donc dans le dossier Tchouameni mais cette fois-ci, les Merengues ne comptent pas se faire doubler.