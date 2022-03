Mercato Monaco : ça se bouscule pour Aurélien Tchouameni

La suite après cette publicité

Depuis son départ des Girondins de Bordeaux en janvier 2020, Aurelien Tchouameni a connu une ascension fulgurante du côté de l'AS Monaco. Déjà considéré comme un très gros espoir à son poste, le milieu de 22 ans a vite confirmé tout son potentiel en brillant dans l'entrejeu avec le club de la principauté. Élément essentiel du système de Niko Kovac, il s'est imposé comme une référence à son poste en Ligue 1 au point de logiquement taper dans l'œil de Didier Deschamps.

Après l'Euro, le sélectionneur des Bleus l'avait lancé lors de la Ligue des Nations. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Tchouameni avait donné satisfaction, confirmant ainsi son nouveau statut de joueur confirmé. Cette saison, dans un Monaco en fin de cycle qui peine toujours en championnat malgré l'arrivée de Philippe Clément, il est certainement le seul à sortir du lot. Après bientôt deux ans et demi au club, l'avenir de Tchouameni ne semble plus s'écrire à Monaco. L'international français (7 sélections) ne manquera sûrement pas de prétendants cet été.

Pas moins de 50 millions d'Euros !

Selon nos informations, plusieurs grosses écuries européennes se montrent actuellement intéressées par le joueur acheté 20 millions par l'AS Monaco. Parmi eux, le Real Madrid qui apprécie tout particulièrement le profil du joueur et qui veut renforcer son milieu avec un Modric et Kroos vieillissants. Mais le club madrilène n'est pas le seul sur le dossier. Le PSG est aussi une piste réelle. Le club de la capitale étudie le dossier depuis plusieurs mois maintenant et le joueur serait considéré comme un renfort de taille pour le milieu parisien. Mais l'incertitude en coulisse (l'avenir de Leonardo notamment) ne facilite pas la chose pour le moment.

En Angleterre, Tchouameni est aussi très largement suivi. Selon nos indiscrétions, le Liverpool de Jürgen Klopp est aussi sur le coup. Avec la volonté de recruter au milieu de terrain pour l'après Henderson et Milner, les Reds s'intéressent de près au joueur formé à Bordeaux qui n'a jamais caché son amour pour le football anglais. Chelsea est également sur le coup et suit le joueur lui aussi depuis de nombreux mois. Mais la situation actuelle du club londonien pourrait ralentir considérablement les Blues dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, l'AS Monaco ne vendra pas son prodige pour moins de 50 millions d'euros alors qu'une clause permet à Bordeaux de toucher 20% de la plus-value.