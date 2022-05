Le Real Madrid revient en force pour Aurélien Tchouameni !

La suite après cette publicité

En Ligue 1, le mercato s'annonce tout simplement incroyable. Et si Kylian Mbappé cristallise toutes les attentions, l'autre dossier qui fait grand bruit est celui menant à Aurélien Tchouameni. Car la question n'est pas, est-ce qu'il va quitter Monaco cet été, mais plutôt où va-t-il signer ? Dimanche soir, lors des trophées UNFP, celui qui fait partie du onze type de la saison en Ligue 1 a préféré botter en touche pour son avenir. «Si je vais rester ici, bonne question, j'ai un contrat jusqu'en 2025 avec l'AS Monaco et j'y suis très bien. Le plus important, c'est le match contre Lens et on fera les comptes à la fin pour voir ce que l'avenir me réserve.»

Une déclaration somme toute logique, puisque le club de la Principauté a son destin entre ses mains pour terminer à la seconde place de la Ligue 1 en cas de victoire sur le RC Lens samedi prochain. Cette échéance n'empêche pas l'entourage du joueur d'avancer pour son futur. Le PSG, le Real Madrid et Liverpool sont autant de destinations possibles pour l'international tricolore aux 8 sélections (1 but), qui a obtenu un bon de sortie de la part des dirigeants monégasques contre une somme estimée à plus de 75 M€.

Nouvelle prise de contact entre l'entourage de Tchouameni et le Real Madrid

Pour le moment, c'est bien évidemment Liverpool qui tient la corde comme nous vous le révélions il y a quasiment un mois. Jürgen Klopp est fan de l'ancien Bordelais et en a fait l'une de ses priorités pour le prochain mercato. Cela tombe bien, Tchouameni est très chaud pour rejoindre les bords de la Mersey et l'option Reds est pour le moment prioritaire à ses yeux. D'autant que le montant demandé par l'ASM ne devrait pas être un obstacle pour le club de Sadio Mané. Et concernant le PSG, l'incertitude autour de l'avenir de Kylian Mbappé, de celui de Leonardo (qui préférerait d'ailleurs Paul Pogba), mais aussi sur le nom du futur coach présent sur le banc de touche la saison prochaine freine à l'heure actuelle tous les dossiers mercato.

Alors, Tchouameni en route pour Liverpool ? Pas encore. Alors qu'il était en pole depuis plusieurs mois, le Real Madrid avait vu le club anglais lui passer devant. Mais si les caisses madrilènes ne sont pas aussi remplies que celles des Reds, le club merengue a lui aussi certains arguments de poids à faire valoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le club de Florentino Pérez est revenu aux nouvelles auprès de l'entourage du joueur pour tenter de convaincre le brillant milieu monégasque de rallier la capitale espagnole selon nos informations. Peut-être trop tard tant Liverpool parait avoir déjà une longueur d'avance sur le dossier. Si les deux clubs vont s'affronter en finale de la Ligue des Champions le 28 mai prochain, nul doute que cette bataille ne sera qu'un premier acte tant les deux clubs risquent de lutter pour les mêmes cibles estivales (Mbappé, Tchouameni).