Liverpool veut coiffer le Real Madrid au poteau pour Aurélien Tchouameni !

Tout a été dit ou presque sur la progression fulgurante d'Aurélien Tchouameni depuis son arrivée à l'AS Monaco il y a de cela deux saisons. Des performances qui lui ont permis d'intégrer l'Équipe de France où il compte 8 sélections pour un but inscrit face à la Côte d'Ivoire où il fut énorme. Titulaire inamovible du club de la Principauté où il forme avec Youssouf Fofana l'une des charnières les plus solides d'Europe, le milieu de terrain de 22 ans vit ses dernières semaines sur le Rocher.

Possédant un bon de sortie cet été, le natif de Rouen, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'ASM, était pisté par de nombreux clubs depuis plusieurs mois à commencer par le PSG, Liverpool et le Real Madrid. Le club Merengue était même sur le point de boucler l'opération selon la presse ibérique qui ne cesse d'alimenter ses unes sur le milieu de terrain le plus complet de Ligue 1, que ce soit au niveau des duels gagnés que des interceptions où il caracole en tête du classement de L1 avec 89 interceptions largement devant le Nantais Girotto.

Jurgen Klopp adore Aurélien Tchouameni

Oui mais voilà, si le joueur est évidemment séduit à l'idée de rejoindre la Casa Blanca où il pourrait succéder tranquillement à l'un des milieux historiques de la Casa Blanca et faire avec Eduardo Camavinga la future paire de milieux de terrain du Real Madrid pour les 10 prochaines années, l'affaire est loin d'être entendue. Le Real Madrid aurait bien du mal à convaincre à la fois l'AS Monaco et le joueur financièrement parlant. Une aubaine pour le PSG mais aussi et surtout pour Liverpool.

Comme nous vous le révélions il y a un mois, Jurgen Klopp apprécie tout particulièrement le joueur et en a fait l'une de ses priorités pour cet été puisque les Reds ont la volonté de recruter au milieu de terrain pour l'après Henderson et Milner. Selon nos informations, des contacts ont déjà même eu lieu entre le club anglais et l'entourage du joueur. Pour le projet sportif, égalité entre les deux clubs, pour l'aspect financier, c'est Liverpool qui tient aujourd'hui la corde. Mais le Real Madrid veut vraiment recruter l'international tricolore. Reste désormais à sortir le chéquier. Pour rappel, la valeur du joueur se situe largement au-dessus des 50 M€. Alors que le feuilleton semblait déjà terminé, il semblerait que le dossier Tchouameni n'en est qu'à ses balbutiements.