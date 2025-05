FC Barcelone : Raphinha a des regrets

Le FC Barcelone et l’Inter Milan nous ont offert une demi-finale aller de Ligue des Champions absolument titanesque. C’est un sacré spectacle qui s’est déroulé sur la pelouse de Montjuïc ce mercredi soir, qui s’est conclu sur le score phénoménal de trois buts partout, laissant encore toutes les portes ouvertes en vue du match retour. Si les Italiens peuvent s’estimer heureux de ce résultat, du côté catalan, Raphinha a regretté de ne pas l’avoir emporté à domicile.

Interrogé à l’issue de la rencontre, le Brésilien semblait amer. S’il a loué la performance interiste, il semblait en vouloir à son équipe de ne pas avoir mieux défendu : « en jouant à domicile, nous sentons que nous aurions pu obtenir un bien meilleur résultat. Mais, encore une fois, nous avons encaissé beaucoup de buts à domicile. Il est inacceptable d’en encaisser autant ici, mais nous devons aussi reconnaître que l’Inter a très bien joué. » Cependant, le gaucher s’est voulu optimiste en vue de la deuxième manche : « nous nous préparerons beaucoup mieux pour la semaine prochaine, en allant là-bas pour essayer de nous qualifier. Nous devons garder notre calme et jouer notre jeu. Nous voulions un résultat positif, nous voulons toujours rentrer à la maison avec une victoire, mais ce n’est pas non plus le pire des résultats. » La demi-finale retour à Giuseppe Meazza promet d’être explosive.